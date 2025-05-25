За ночь над территорией России было сбито 110 беспилотников

В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

16 беспилотников сбито над территорией Тульской области, по 14 БпЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, также 13 Беспилотников сбито над территориями Московского региона и Тверской области, по 10 над территориями Белгородской и Курской областей.

Восемь БпЛА сбито над территорией Орловской области, семь БпЛА – над Крымом, два - над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.