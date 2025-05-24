ФК "Краснодар" впервые стал чемпионом России

Футбольный клуб "Краснодар" благодаря победе над "Динамо" (3:0) в матче 30-го тура Мир РПЛ впервые стал чемпионом России. Голы в матче, который стал для команды чемпионским, забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (82-я) и Эдуард Сперцян (90+10, с пенальти).

Краснодарцы под руководством Мурада Мусаева набрали 67 очков – одержали 20 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. На одно очко чёрно-зелёные опередили чемпиона предыдущих шести сезонов "Зенит".

"Краснодар", основанный в 2008 г., не только впервые выиграл чемпионский титул в РПЛ, но и завоевал первый трофей в истории клуба. Ранее краснодарцы четыре раза попадали в медальную тройку чемпионата (серебро и три бронзы) и дважды играли в финале Кубка России, сообщает Российская премьер-лига.