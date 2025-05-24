Георгий Филимонов поздравил вологодских выпускников с праздником последнего звонка

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы, сегодня проходят во всех образовательных организациях Вологодчины. С напутственным словом к выпускникам обратился и Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на последнем звонке в школе №26 города Вологды.

«В День Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности и культуры - поздравляю вас со вступлением в новую взрослую жизнь. Это один из самых главных, самых важных этапов вашей жизни, когда открываются двери в новый мир. Всем выпускникам вологодских школ, которые в этом году начинают свою новую жизнь, я желаю верить в себя, культивировать пассионарность, нелинейное мышление. Верьте в свою звезду. Верьте в свой путь. Будьте сильными интеллектуально, духовно и физически и прославляйте нашу родную Вологодскую землю», – сказал Георгий Филимонов.

Глава региона выразил благодарность учителям, классным руководителям, завучам, директорам школ за наставничество и особенно родителям и семьям выпускников – источнику неиссякаемой энергии движения вперед, которая помогает преодолевать любые препятствия.

«Позавчера я читал лекцию в МГИМО и рассказывал о нашей великой Вологодской земле. Встречался со студенческим землячеством вологжан. Провели очень интересные мероприятия, которые меня в очередной раз убедили, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы студенты возвращались домой, на родную землю. Это и рабочие места, и заработные платы, и создание культурной среды, специальной культурной инфраструктуры. Поэтому буду искренне рад, если после обучения в МГУ, МГИМО, РУДН, в любых других вузах страны вы вернетесь к нам домой. Потому что Вологодчина вас ждет. И все необходимые условия для этого создаются и будут создаваться», – подчеркнул Георгий Филимонов.

В этом году стены школ покидают 18 тысяч ребят: более 14 тысяч девятиклассников и более четырех тысяч одиннадцатиклассников. Первые экзамены уже позади – 21 и 22 мая девятиклассники сдавали ОГЭ по иностранным языкам, а 23 мая одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии.

С 20 июня стартует приемная кампания в учреждения высшего образования и СПО Вологодской области. Напомним, что в 2025 году вузы предлагают абитуриентам порядка трех тысяч бюджетных мест, а колледжи и техникумы – более восьми тысяч мест по востребованным и перспективным в регионе специальностям.