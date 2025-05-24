В ЕС собрались отключить от SWIFT 20 банков

Европейский союз изучает идею отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT. Также в планах – снижение предельных цен на российскую нефть и запрета на строительство газопровода "Северный поток".

Всё это – часть нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву ради прекращения конфликта на Украине. Решение о сроках введения ограничений ещё не принято.

Также Евросоюз может ввести дополнительные запреты на транзакции примерно 20 банков и новые торговые ограничений на сумму около €2,5 млрд ($2,84 млрд). Он стремится ещё больше ограничить доходы России и её возможности получить в свое распоряжение технологии, необходимые для производства оружия, пишет Bloomberg.