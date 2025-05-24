24 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Началась регистрация на форум уральской молодёжи "Утро"

Началась регистрация на форум молодёжи Уральского федерального округа "Утро", который пройдёт в Тюмени в сентябре. Подать заявку на участие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы.

"В этом году ждём среди участников не меньше 1,5 тыс. студентов и школьников со всего УрФО и из других регионов России. Готовим насыщенную программу. На форуме можно будет получить новые знания, познакомиться с возможностями для реализации своих идей, и что особенно важно – найти единомышленников", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Главная тема форума в этом году – "Молодые профессионалы России". Привлечение новых кадров – важное направление для всех регионов УФО.

"Мы обязательно поделимся своим опытом. Например, расскажем о работе над Межуниверситетским кампусом. Одна из главных его задач – как раз укрепление кадрового потенциала", - написал губернатор.

Межуниверситетский кампус – часть федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

"Конечно, на форуме будут не только образовательные треки, но и культурная программа. Сделаем "Утро" настоящим праздником для молодёжи. Присоединяйтесь!", - подытожил Моор.

Надпись "Тюменская область"(2024)|Фото: Накануне.RU

Форум пройдёт вТюмени с 24 по 29 сентября, его тема – "Молодые профессионалы России". У Свердловской области будет трек "Разработчики", посвящённый изучению IT-инструментов и сервисов. У Югры – трек "Управленцы", направленный на формирование навыков, необходимых для принятия управленческих решений.

У Курганской области – трек "Наставники" (корпоративная культура, наставничество, поддержка молодых специалистов), у Челябинской – "Исследователи" (работа с информацией и данными, аналитика и исследовательская деятельность).

Трек Ямала – "Медиатехнологии" (медиатехнологии, маркетинг и PR, позиционирование организации в публичной плоскости), Тюменской области – "Профессионалы будущего" (профориентация и построение индивидуальных и профессиональных траекторий развития для школьников), сообщает пресс-служба полпредства.

Теги: "Утро", форум, Тюмень, Александр Моор


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Ранее 20.05.2025 12:50 Мск Форум молодёжи "Утро" пройдёт осенью в Тюмени

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