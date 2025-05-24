В Тульской области из-за атаки беспилотника повреждён газопровод

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что на одном из предприятий в Новомосковске после атаки БПЛА повреждён трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано.

"Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - написал политик в своём telegram-канале.

В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет, написал политик.