24 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Взятку замглавы Каменска-Уральского получил за принятие работ по капремонту сетей теплоснабжения

Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области бывшему заместителю главы администрации Каменского городского округа Андрею Баранову предъявлено обвинение в получении взятки.

Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области бывшему заместителю главы администрации Каменского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия).

Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до восьми лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона. По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, занимая должность заместителя главы администрации Каменского городского округа, получил взятку в виде денег в значительном размере от представителя коммерческой организации за принятие и оплату выполненных работ в рамках муниципального контракта на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.г.т. Мартюш. Указанные противоправные факты выявлены в результате оперативных мероприятий, проведённых УФСБ России по Свердловской области. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств.

Допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие документация, выполняются иные процессуальные действия. С учётом установленных обстоятельств, следователь СК России обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу.

Кроме того, в настоящее время органами следствия СК России расследуется уголовное дело в отношении другого фигуранта, обвиняемого в даче взятки вышеуказанному лицу. С участием задержанного, также уже заключённого под стражу, проводятся необходимые следственные действия в рамках расследования ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), предусматривающей в качестве наказания вплоть до восьми лет лишения свободы.

Теги: Каменск-Уральский, СИЗО, замглавы, взяточничество, Андрей Баранов


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