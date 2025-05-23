23 Мая 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Глава «Платформы для работы с обращениями предпринимателей» считает, что Костромскую область можно ставить в пример по эффективности отношений бизнеса и власти

Сегодня в Костромской области проходит Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Костромская область». 

Стоит напомнить, что Костромская область занимает 5-е место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. На территории региона зарегистрировано 23,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Сектор МСП формирует треть региональной экономики. Число занятых - свыше 122 тысяч человек. Это 48% занятых в региональной экономике.

Глава региона Сергей Ситников, выступая перед предпринимателями подчеркнул - в Костромской области ведется активная работа по созданию комфортных условий для бизнеса. Так, за последние 12 лет число плановых проверок сократилось более чем в 78 раз. Количество внеплановых проверок - в 4,5 раза.

«Для предотвращения фактов силового давления на бизнес и коррупции, снижения количества административных барьеров мы модернизировали систему контроля и надзорной деятельности. Акцент смещен с наказания предпринимателя на профилактику нарушений, объем профилактических визитов удвоился. Донастраиваем систему индикаторов риска, это позволит держать под более пристальным вниманием недобросовестных предпринимателей, сняв административное бремя с тех, кто соблюдает нормы закона», - отметил губернатор Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В 2024 году Костромская область вошла в топ-5 субъектов РФ по эффективности работы Совета по улучшению инвестиционного климата. Также регион - в числе шести лучших субъектов, сокративших охват организаций и индивидуальных предпринимателей контрольными мероприятиями.

«Глава субъекта знает прекрасно, буквально поименно бизнес, его проблемы. Меня это удивило. Мы понимаем сегодня, что основная задача - это формирование нормального правового поля и стимулирование бизнеса на выход «в белую». Для региона, у которого очень хорошие показатели роста, в том числе, количества индивидуальных предпринимателей, самозанятых, очень важно это сохранять и преумножать. В регионе налажена транспортная инфраструктура. Есть железнодорожный, водный пути. Всё это создает предпосылки для развития нового бизнеса. У нас бизнес из Москвы и других крупных городов стал смотреть в сторону Костромы, которая становится все более привлекательной. Важно это развивать и преобразовывать в новые бизнесы», - рассказала Элина Сидоренко.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе пленарного заседания губернатор Сергей Ситников обратил внимание, что сегодня активная работа направлена на снижение сроков технологического присоединения к инфраструктурным сетям. За последние 3 года уже удалось сократить количество и сроки административных процедур в два и более раза.

Глава региона выступил с предложением об ужесточении ответственности ресурсоснабжающих организаций за отказ или затягивание сроков при присоединении объектов бизнеса к сетям.

«У нас складывается ситуация, что административные процедуры в целом сегодня приведены в порядок - сроки сжаты. Но остается проблема с доступом к услугам естественных монополий, к присоединению. Предлагаю в административный кодекс Костромской области внести серьезные меры ответственности за нарушение сроков. Сроки должны быть сокращены», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Перед экономическим блоком администрации региона губернатор поставил задачу внести данную позицию в инвестиционное послание, которое будет озвучено на следующей неделе.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников и гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на организацию эффективного взаимодействия в вопросах формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий развития бизнеса. Это станет еще одним механизмом поддержки предпринимателей.

 

Теги: сергей ситников, элина сидоренко, малый бизнес,


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