Замглавы Каменска-Уральского отправился в СИЗО по обвинению во взяточничестве

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения заместителю главы городской администрации, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег". Детали дела не раскрываются.

Прокуратура заключила, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на лиц, его изобличающих, или скрыться от органов следствия и суда. В связи с этим суду поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 21 июля 2025 года.