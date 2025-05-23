При крушении вертолета Ми-8 в Орловской области погиб экипаж

При крушении вертолета Ми-8 в районе поселка Нарышкино Орловской области погиб экипаж из двух человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Московского военного округа. На земле пострадавших нет. По предварительным данным, причиной катастрофы могла быть техническая неисправность.

Ранее очевидцы сообщали, что при падении вертолета начался сильный пожар и были слышны взрывы. Скорее всего, это взрывались и горели бочки с химикатами – борт упал на территории заброшенного химического предприятия. На борту в момент полета боеприпасов не было.