23 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава Волгореченска Александр Щербаков подаст апелляцию на решение Нерехтского суда

Александр Щербаков будет подавать апелляцию на решение Нерехтского районного суда. По сути, главу Волгореченска обвинили в том, что по его решению в городе начали работу очистные сооружения.

Напомним, 31 декабря 2019 года между администрацией городского округа Волгореченск и коммерческим предприятием ТД «ЦСК» был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 743 млн рублей по реконструкции местных канализационных очистных сооружений. С 2020 по 2022 год подрядчик занимался реконструкцией объекта. 

В соответствии со всеми нормами законодательства проект очистных сооружений прошел Госэкспертизу. На всех этапах ход работ находился под надзором проектной организации - специалистов федерального ведомства «Росстройконтроль», подведомственного Минстрою РФ. Специалисты регулярно выезжали на объект, контролировали соблюдение строительных норм, выполнение объемов работ, качество материалов и другие вопросы.

Построенные очистные сооружения были приняты специалистами федерального ведомства «Росстройконтроль» и авторским надзором. После этого была произведена оплата выполненных работ и оборудования, а затем подписано разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию. Решения принимались оперативно -  очистные сооружения были построены почти 60 лет назад и со своей функцией уже не справлялись.

«Оборудование старых очистных сооружений эксплуатировалось с 1960-х годов, и возникала опасность, что оно в любой момент может выйти из строя. Пусконаладочные работы, которые проводятся после ввода объекта в эксплуатацию, занимают от 6 до 12 месяцев, а выявленные замечания не влияли на их проведение и были устранены в установленные сроки», — комментировали в администрации Волгореченска. 

Несмотря на, казалось бы, понятную рабочую ситуацию, сегодня Нерехтский районный суд вынес приговор в отношении главы города Волгореченска по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права на 2 года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

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Как пояснили в администрации города, Александр Щербаков не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию.

Теги: глава волгореченска, апелляция, нерехтский суд, приговор


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