Хедлайнерами мотофестиваля "Движение" станут "Ночные снайперы" и Диана Арбенина

Организаторы фестиваля мотокультуры "Движение" определились с хедлайнерами. В этом году в Екатеринбурге выступят Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", рассказал сопредседатель оргкомитета Владимир Кашкин.

Концерт пройдет в Историческом сквере 8 июня в 21.00. Он также напомнил, что старт фестиваля, как и в прошлом году, пройдет в Верхней Пышме.

"Верхняя Пышма - важная для нас площадка, там у нас начнется сам фестиваль. Рекомендовал бы поехать туда с детьми: будет много музыки, спорта с акцентом на молодежную культуру", - отметил Кашкин.

По словам замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой, мотофестиваль соберет порядка 5 тыс. байкеров со всей страны, а в следующем году программа будет посвящена 40-летию свердловского рок-клуба.

Напомним, что в прошлом году первый фестиваль мотокультуры, музыки и спорта "Движение" собрал 80 тыс. гостей из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России, а также 2,5 тыс. мотоциклистов из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и других городов.

О том, как началось "Движение"-2024 и кто скрывается под шлемами байкеров, мы писали ранее.