У бывшего свердловского биатлониста Шипулина все же забрали "золото" Олимпиады

Бывший уральский биатлонист Антон Шипулин все же лишился золотой медали Олимпиады-2014. Как сообщает пресс-служба федерального независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU), федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова, которого ранее обвинили в применении допинга. Вместе с ним наград лишились и другие члены сборной России.

"IBU и Biathlon Integrity Unit BIU приветствуют решение Швейцарского федерального трибунала отклонить апелляции бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова. Эти окончательные решения подтверждают предыдущие решения Антидопинговой комиссии IBU и Спортивного арбитражного суда (CAS), подтверждающие санкции за нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

Там также указано, что решение Швейцарского федерального трибунала является последней инстанцией апелляции, в связи с чем вердикты Антидопинговой комиссии IBU и Спортивного арбитражного суда теперь становятся юридически обязательными. Распределением медалей с зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов займется Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК).

"Эти решения Швейцарского федерального трибунала придают завершенность давно тянущемуся делу и являются важным шагом в поддержании чистого спорта, - заявил глава BIU Грег Маккенна, - Хотя мы сожалеем о времени, которое потребовалось для достижения этой точки, постановление подтверждает принцип, что нарушения, связанные с допингом, будут выявлены и наказаны, каким бы сложным ни был процесс. Мы продолжаем призывать все учреждения, участвующие в спортивном арбитраже, работать над более своевременными решениями, чтобы сохранить честность соревнований и защитить чистых спортсменов".

Напомним, ранее Олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова уличили в употреблении допинга. Сообщалось, что из-за этого с золотом ОИ-2014 придется расстаться еще трем членам сборной России, в том числе и Антону Шипулину.