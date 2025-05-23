Меладзе оставил Россию без "ВИА гры"

Продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии группы "ВИА гра". Коллектив просуществовал 25 лет.

"Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссёрам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем", - написал Меладзе в Instagram* (*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Меладзе счёл, что четверть века существования коллектива – прекрасное время, по которому у него, тем не менее, "нет никакой ностальгии". Последней песней коллектива стал трек Galileo, музыку и стихи к которому написал сам Меладзе.