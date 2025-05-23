Состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина и Георгия Филимонова

Георгий Филимонов и Вячеслав Володин обсудили законодательные инициативы и социально-экономическое развитие Вологодской области

Центральной темой встречи Георгия Филимонова и Вячеслава Володина стало введение новых правил розничной торговли вейпами и никотинсодержащей продукцией.

«Законопроект о передаче полномочий субъектам Российской Федерации в части регулирования рынка соответствующей продукции находится в Госдуме. Подготовили предложения совместно с Законодательным Собранием Вологодской области», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что законопроект обязательно будет рассмотрен и получит оценку Правительства Российской Федерации и экспертного сообщества. Также Вячеслав Володин не исключил возможности реализации инициативы в виде пилотного проекта при соответствующей готовности региона.

На встрече обсудили и ряд других важных законодательных инициатив Правительства Вологодской области. Речь шла, в том числе, о возможности предоставления права предприятиям-переработчикам сельскохозпродукции заключать договоры о приёме на целевое обучение в вузе за счёт бюджетных средств.

Глава региона поблагодарил спикера Госдумы за предметный диалог и интерес к инициативам Вологодской области.