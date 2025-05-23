Георгий Филимонов заявил, что в Вологодской области ставят задачу снизить уровень безработицы до 0,4%

Для достижения амбициозной цели Правительство региона реализует целый комплекс мероприятий по стимулированию и развитию рынка труда.

«Напомню, что в прошлом году Вологодская область уверенно закрепилась в «зеленой зоне» федерального рейтинга по уровню регистрируемой безработицы. Сейчас показатель остается на прежнем уровне и составляет 0,5%. Это исторический минимум для нашего региона за последние 15 лет. По сравнению с началом 2024 года, уровень безработицы снизился на 0,3%», – рассказал Георгий Филимонов.

На данный момент самый низкий уровень безработицы – 0,2% зарегистрирован в Верховажском округе, а самый высокий – 1,2% в Чагодощенском и Вашкинском округах. В целом, безработными остаются 3125 вологжан.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет свыше 13,7 тысяч вакансий, более 60% из них – рабочие специальности. Также регион нуждается в специалистах в здравоохранении, торговле, образовании и сельском хозяйстве.

«Расширяем возможности регионального рынка труда – создаем новые рабочие места в рамках реализации инвестпроектов, проводим конкурсы профмастерства всероссийского и регионального уровня, оказываем помощь в трудоустройстве социально уязвимым категориям граждан. Продолжаем разрабатывать меры оперативного реагирования на запросы экономики. Особое внимание уделяем обеспечению отраслей квалифицированными кадрами, готовыми перепрофилироваться в соответствии с запросами работодателей», – добавил Георгий Филимонов.

Мероприятия по защите граждан от безработицы реализуются в Вологодской области в рамках государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд», а также в рамках национального проекта «Кадры», который был инициирован Президентом.