В Госдуме заявили о недооцененности инженеров

Несмотря на все разговоры о востребованности и нехватке инженеров, их не ценят и платят очень немного. Об этом заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на круглом столе, посвященном подготовке инженеров.

По его словам, в Москве инженерам платят всего 70-80 тысяч рублей, что для столицы гораздо меньше других профессий. И говорить о важности инженерного образования мало, нужно платить нормальные деньги, давать льготы и другие меры поддержки.

Замруководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников сообщил, что всего в России более тысячи вузов обучают по инженерно-техническим специальностям, 80% из них - государственные. И на них поступают абитуриенты с хорошей подготовкой.

Правда, это не соответствует проходным баллам в большинстве вузов, куда можно поступить, набрав минимальный балл, не зная математики, за счет лукавой шкалы перевода.

С инженерным образованием в стране большая беда, так как в школе очень слабо учат математику и физику, признают многие эксперты. И простое выделение бюджетных мест ничего не дает - в большинстве вузов на большинство технических специальностей берут всех подряд, так как конкурса никакого нет. Уровень подготовки в школе такой, что хорошими инженерами могут стать всего 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год, считает член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.