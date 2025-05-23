У москвича изъяли 3-месячного редкого львенка

На востоке столицы прокуратура изъяла у мужчины трехмесячного львенка. Никаких документов на дикое животное у нарушителя не было. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.

Изьятый детеныш оказался самцом азиатского льва, занесенного в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сейчас львенка передали в специальный реабилитационный центр для обследования и содержания.

В середине мая 2025 года правительство России утвердило новый список диких животных, которых россиянам запрещается держать дома. Это тигры, львы, бегемоты, ядовитые пауки и скорпионы. Всего в список вошел 121 вид.