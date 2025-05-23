Тетюхинский госпиталь могут адаптировать под реабилитационный центр для участников СВО

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле может стать базой для создания свердловского реабилитационного центра для для участников СВО. Об этом в своих соцсетях написал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Одно из самых заметных медицинских учреждений Нижнего Тагила и в целом Свердловской области — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, или Тетюхинский госпиталь, как его чаще называют. Считаю, что стоит рассмотреть возможность адаптации учреждения под реабилитацию наших военнослужащих", - отметил врио губернатора.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетовала на то, что на Среднем Урале до сих пор нет профессионального центра реабилитации для бойцов спецоперации. Позднее Паслер пояснил, что региональные власти предложили "объект, который, мягко говоря, стыдно даже предлагать", а потому сейчас Свердловская область активно занимается поиском подходящего места.