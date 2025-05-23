Погибший в поезде Казань - Новый Уренгой пассажир - безработный житель Кургана

В полиции подтвердили гибель пассажира поезда Казань - Новый Уренгой, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по УрФО, сообщение об инциденте поступило 23 мая, в 08.40. Сотрудники транспортной полиции установили личность погибшего. Им оказался безработный 37-летний житель Кургана.

"Скорая" диагностировала смерть пассажира. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт. По факту гибели пассажира проводится проверка.