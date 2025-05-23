Читу заволокло дымом от лесных пожаров

Столицу Забайкалья, Читу, заволокло дымом от лесных пожаров.

Автомобилисты вынужден ехать практически вслепую. Это видно на кадрах, которые они опубликовали, пишет РБК.

Ранее в МЧС сообщили, что в этом году в Забайкалье уже было зарегистрировано 487 очагов на площади в 1,5 млн га. На данный момент там действует 39 очагов на площади в 750 га, девять из которых локализованы. Восемь очагов располагаются в 5 км от населенных пунктов - один из них также уже локализован.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в начале июня в регион должен зайти циклон из Китая, который может стабилизировать обстановку.