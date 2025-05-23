Просвещение" просило закрыть процесс о завышении цен на учебники

Издательство "Просвещение" попросило закрыть судебный процесс о завышении цен на учебники.

Издание хочет избежать публичности в своем споре с ФАС из-за материалов, "содержащих коммерческую тайну". Как сообщает РБК, суд оставил заседание открытым.

Издательство пытается оспорить в суде решение ФАС о перечислении в бюджет 2 млрд рублей за учебники по истории, русскому и биологии. Напомним, в январе служба выявила, что компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники и обязала ее перечислить в бюджет незаконно полученный доход.

В мае прошлого года стало известно, что после вмешательства ФАС издательство "Просвещение" нашло возможности снизить цену на единый учебник по обществознанию в четыре раза. Изначально заявлялась стоимость в 900 руб., но в итоге школы будут закупать его по 209 руб. В августе ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" – из-за стоимости учебников по истории.