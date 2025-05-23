За четыре дня над российскими регионами уничтожено 1177 беспилотников

Вооруженные силы РФ с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, большая часть из них – 788 – уничтожена вне зоны СВО, сообщили в Минобороны России.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что с вечера (20 часов мск) 20 мая дежурные силы ПВО уничтожили или перехватили 112 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего – над Подмосковьем (24 дрона), над Крымом (22 дрона) и над Тульской областью (18 дронов).

В некоторых регионах есть пострадавшие и повреждения. Так, в Тульской области беспилотник врезался в крышу жилого дома – два человека пострадали, в Липецкой области обломки подбитого дрона упали на многоквартирный дом – было повреждено 20 квартир, пострадавших нет.