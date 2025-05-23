Уголовное дело о массовом отравлении в СУНЦ УрФУ рассмотрят в закрытом режиме

Кировский районный суд Екатеринбурга приступает к рассмотрению уголовного дела заведующей производством ООО "Общественное питание". Все будет проходить в закрытом режиме.

Как показало расследование, организация имела договор на оказание услуг по организации питания учащихся СУНЦ УрФУ. По версии следствия, в марте 2025 года заведующая производством "Общественного питания" нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, что привело к массовому отравлению учащихся и работников СУНЦ.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде, дело будет рассматриваться в закрытом заседании. Оно назначено на 5 июня.

Ранее сообщалось, что к организатору питания в СУНЦ УрФУ готовят коллективный иск в суд.