Бывшему замглавы Рязанской области вменили незаконное приобретение имущества

В Советском районном суде Рязани началось рассмотрение иска Генпрокуратуры бывшему вице-губернатору региона Игорю Грекову.

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Речь в иске идёт об обращении в доход России имущества, законность приобретения которого не подтверждена.

16 мая Греков получил 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 млн руб. за взяточничество и мошенничество. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба Советского райсуда Рязани.