Лавров назвал причину, по которой переговоров в Ватикане не будет

Москва подтверждает, что второй раунд прямых российско-украинских переговоров состоится. "Это уже позитивно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом он назвал "нереалистичным" вариант проведения встречи в Ватикане, который ранее выразил готовность предоставить площадку.

"Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Первый раунд переговоров, напомним, прошел в Стамбуле.

Хотя Турция не отказывалась от предоставления площадки для переговоров, в СМИ за последнюю неделю появилось много предположений о том, что Ватикан хотел бы занять более активную позицию в переговорном процессе.