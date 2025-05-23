Пляжи Анапы остаются непригодными для отдыха - Роспотребнадзор

Пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края (Черное море) до сих пор не могут быть использованы для купания и отдыха.

"Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, обращу на это внимание, именно черноморского побережья, к сожалению, на сегодняшний день остаётся в зоне высокого риска, и наш еженедельный мониторинг, а мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду, (...) пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - цитирует Попову "Интерфакс".

По словам главы Роспотребнадзора, пляжи от Новороссийска и до границы с Абхазией "абсолютно соответствуют санитарным требованиям". "Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды", - отметила Попова.

Также нет отклонений на пляжах Крыма.

18 апреля Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.