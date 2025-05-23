23 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

С начала сезона от укусов клещей пострадало уже около тысячи югорчан

С начала сезона клещи покусали около тысячи югорчан. По данным окружного Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 999 человек, из них завозных 167 случаев, остальные - местные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Югра входит в число 15 регионов РФ среднего эпидемиологического риска.

Первый случай присасывания иксодовых клещей в округе был зафиксирован 4 апреля.

В Роспотребнадзоре напомнили про стандартные меры защиты – спецодежда, инсектициды, самоосмотр каждые полчаса пребывания в лесу, на даче, на природе. От клещевого энцефалита наиболее эффективное средство – вакцина, которую нужно ввести до начала сезона массового распространения насекомых.

Вакцина имеет пролонгированное действие длительностью до одного года. Поэтому полный курс иммунопрофилактики следует проводить через 10-12 месяцев и начинать его надо осенью. Ревакцинации – через 12 месяцев после второй прививки курса вакцинации, и далее каждые три года для поддержания стойкости иммунных клеток. Конкретные схемы иммунизации зависят от вакцинного препарата.

Существует и экстренная схема вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, когда вторая доза вакцины вводится через семь дней после первой, третья — через 14 дней после второй, четвертая — через 12–18 месяцев после третьей. Ревакцинация проводится через три года после введения четвертой дозы.

Теги: клещ, укус, Роспотребнадзор, вакцинация


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