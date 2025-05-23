Некоторые школы устанавливают глушилки на ЕГЭ даже в туалетах - Рособрнадзор

11,5 тыс. глушилок мобильной связи используют в этом году в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы хитрые выпускники не пользовались техникой для списывания, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, решение об установке глушилок принимают власти региона. В ведомстве отмечают, что в прошлом году за использование на экзамене мобильных телефонов были удалены около двух сотен выпускников.

По словам Круглинского, некоторые школы ставят глушилки даже в туалеты.

"Как правило, возникают претензии, что кто-то из организаторов туда [в туалеты] заходит, это всегда доставляет дискомфорт. Чтобы этого не было, можно поставить просто глушилку и быть уверенными, что там все нормально, никаких нарушений не происходит", - цитирует Круглинского ТАСС.

Сегодня в российских школах начинается основной период сдачи ЕГЭ, в первый день сдают литературу, химию и историю. Сдавать экзамен будут более 712 тыс. человек.