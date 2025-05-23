Между столицами России поедут поезда с новыми полками

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с руководителем РЖД Олегом Белозёровым. Собеседник главы кабмина сообщил о том, что вскоре изменится длина полки в поездах, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Наши партнёры, железнодорожные машиностроители, получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 см и длиннее на 73 см. Это означает, что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет более комфортно располагаться в таком вагоне. 38 вагонов осенью начнут курсировать на маршруте Москва – Санкт-Петербург", - цитирует Белозёрова пресс-служба Правительства.

В 2024 г. РЖД достигли рекордной цифры – 1 миллион 78 тыс. туристов, уточнил Белозёров.