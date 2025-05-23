Никита Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова

Актер и певец Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного", - заявил артист.

Судя по тексту, Джигурда отдал предпочтение не гражданской, а философско-любовной лирике министра. Под аккомпанемент гитары артист поет:

"Я в очищение души стал верить со времен недальних.

И темнота исповедальных меня отныне не страшит.

И неприступные в ночи молчат затворенные ставни.

Они хранят чужую тайну и беззащитный свет свечи.

Огонь свечи и тень вины, сливаясь, гаснут на ладони.

И пальцы – загнанные кони – безумством ласк обожжены.

А ночь грешна, нежна, тиха. Ночь набожна – молись без страха.

И всепрощающею плахой ласкает голову рука.

Недолго ждать уста в уста, пока рассвет сомнет постели.

И отпечатался на теле распятья знак – постель Христа".