23 Мая 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Регионы начнут повышать рождаемость за счет мигрантов?

С 2026 года для оценки эффективности деятельности глав регионов начнут применять такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Она напомнила, что это установлено в указе президента РФ. И в следующем году так будет оцениваться работа губернаторов за 2025 год.

Однако у этой идеи есть очевидные минусы. Она подталкивает губернаторов к махинациям со статистикой и другим способам завышения показателей рождаемости. Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что это может толкнуть власти регионов на стимулирование переезда рожениц из Средней Азии и Закавказья.

"Руководитель региона будет думать, как самым простым путем обеспечить повышение количества родов, а значит - привлечь в эту сферу мигрантов, как бы дико это ни звучало. Кстати, в ряде регионов так уже и происходит", - написал он.

Кабанов отмечает, что для повышения рождаемости местного населения нужно решать массу вопросов социального характера, начиная с реальной доступности жилья. Также молодежи нужна понятная национальная идея и перспектива развития страны. Без всего этого нельзя вводить такие требования.

Некоторые эксперты считают, что федеральный центр, расписавшись в собственном бессилии, просто решил переложить ответственность за демографию на регионы.

А демограф Юрий Крупнов отмечает, что кураторство Голиковой над демографией уже и так имело провальные результаты. В 2018 году "майским" указом президента ей была поставлена задача довести СКР с 1,6 до 1,7.

"Данная задача Татьяной Алексеевной была образцово-показательно провалена: вместо должного 1,7 в 2024 году получили 1,4. Следовательно, продолжайте следить за руками, вице-премьер Татьяна Голикова, провалившая задачу президента России по СКР, теперь будет строго следить за губернаторами – как они повышают СКР… Это все, что нужно знать про госуправление", - написал Крупнов.

Теги: рождаемость


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