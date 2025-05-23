В Тобольске больница выплатит компенсацию семье погибшей женщины

Областная больница №3 Тобольска выплатит 1,5 млн рублей семье погибшей пациентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Центральный районный суд города Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску матери погибшей 40-летней женщины в своих интересах и в интересах двоих опекаемых детей о взыскании компенсации морального вреда с медицинского учреждения.

Суд установил, что в октябре-ноябре 2022 года женщина неоднократно обращалась в областную больницу с жалобами на сильные боли в животе. Ей сделали операцию - удалили желчный пузырь. На протяжении 20 дней после операции ее состояние ухудшалось. Обращения в больницу не меняли ситуацию. В декабре 2022 года женщину госпитализировали в областную больницу №1 Тюмени, но спасти не смогли - через четыре дня женщина скончалась.

Проверка департамента здравоохранения Тюменской области в областной больнице №3 выявила нарушения при оказании женщине медицинской помощи. В рассмотрении гражданского дела принял участие работник прокуратуры Центрального административного округа Тюмени и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска.



Суд взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда.