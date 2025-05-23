На Урале мошенники похитили 129 тысяч рублей под видом улучшения качества связи

Жительница уральского города Ревда лишилась денег, попавшись на новую уловку телефонных мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, жертвой аферистов стала 38-летняя сотрудница одного из муниципальных учреждений. По ее словам, через мессенджер WhatsApp ей позвонила неизвестная девушка, представившаяся "оператором сотовой связи". Она предложила улучшить качество связи, которым женщина была недовольна. Мошенница рекомендовала установить определенную функцию в чат-боте мессенджера Telegram, что потерпевшая и сделала.

Затем по просьбе лже-сотрудницы женщина зашла в приложения своих банков и маркетплейсов якобы для проверки качества связи. Несмотря на уверения в отсутствии проблем, вскоре начали приходить сообщения о списании денег с ее банковских карт. Осознав, что стала жертвой мошенников, свердловчанка немедленно прекратила общение и обратилась в банки, а затем в полицию.

Ущерб составил 129 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В МО МВД "Ревдинский" призывают уральцев не устанавливать на телефон или компьютер сомнительные приложения и не выполнять инструкции от незнакомцев. После установки вредоносного ПО злоумышленники могут получить доступ к банковским картам и личным данным.

Напомним, недавно в Серове 15-летний подросток поддался на уловки мошенников и перевел им сотни тысяч рублей.