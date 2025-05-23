Россиян раздражают "кринж" и канцеляризмы

Россиян достаточно сильно раздражают словечки и обороты из молодежного сленга (38% респондентов на них жалуются), а также канцеляризмы и бюрократические штампы (37%). 25% опрошенных раздражают псевдоделовые формулировки. Об этом говорят результаты исследования платформы "Дзен" и портала Грамота.Ру, приуроченного ко Дню славянской письменности.

К молодежному сленгу россияне относят такие слова как "кринж", "рашить", "изи". Офисный диалект включает в себя выражения "в треке", "финализировать" и т.д.

Более четверти респондентов отмечают, что им неприятны заимствования из других языков: "ревью", "бэкграунд", "ноунейм".

И еще – четверть россиян не доверяет интернет-источнику, если замечают нарушение правил пунктуации в текстах. При этом в переписке в мессенджерах и соцсетях нарушение норм прощают 39% участников опроса.