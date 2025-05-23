Подросток из Советского района выжег свастику на плакате, посвященном Дню Победы

17-летний подросток из Советского района выжег на плакате, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, запрещенный символ фашизма - свастику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, инцидент произошел в поселке Малиновский. За действиями парня наблюдали третьи лица.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма - осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Проводятся следственные действия.

Необходимо отметить, что санкция ч. 3 ст. 354.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.