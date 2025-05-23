23 Мая 2025
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Образование Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Наборы школьных принадлежностей "Новая планета знаний" подготовили для будущих вологодских первоклассников 

По поручению Губернатора области Георгия Филимонова в этом году состав и дизайн школьных наборов обновлен, они оформлены в космической тематике и выпущены под слоганом «Новая планета знаний».

«Первые подарки уже вручили будущим первоклассникам на выпускных в детских садах. Всего их получат более 14 тысяч маленьких вологжан, которые впервые сядут за парты в новом учебном году. Наборы разработаны с учётом современной образовательной программы, рекомендаций учителей и запросов родителей. Все это для того, чтобы учебный процесс приносил детям только радость и удовольствие, был ярким и запоминающимся», — сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

В школьном наборе :18 канцелярских принадлежностей: пластилин, пенал, расписание занятий, альбом для рисования, акварельные краски, набор кистей для рисования, цветные карандаши, бумага, картон и другие предметы для учебы.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Эти наборы получат также и будущие первоклассники города Алчевска Луганской Народной Республики. Комплекты вручат 650 первоклассникам города на торжественных линейках 1 сентября.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Этим летом Вологодчина также примет 750 детей из ЛНР на летние профильные смены. Ребята будут отдыхать в трех образовательных центрах региона, познакомятся с местными достопримечательностями, примут участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях, интерактивных играх, фестивалях и концертах.

Поддержка школьников и образовательных организаций Алчевска реализуется с 2022 года – с тех пор, как было заключено соглашение о сотрудничестве между Вологодчиной и подшефным городом.

Теги: первоклассаники вологодские, георгий филимонов, наборы школьных принадлежностей


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