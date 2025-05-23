В Москве раньше срока наступило метеорологическое лето

В Москве 22 мая наступило метеорологическое лето. Это случилось на четыре дня раньше срока.

По данным специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, несмотря на прохладное начало 22 мая – ночной минимум в столице по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ составил всего +6,2 – позже воздушные массы активно прогрелись. Ближе к вечеру температура превысила отметку в +23°.

"Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила +15,5°, а именно уверенное превышение отметки в +15°, а прогнозы на ближайшие пять-шесть дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета. Оно началось в Москве на четыре дня ранее климатических сроков", - написал Леус в своём telegram-канале.