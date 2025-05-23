"Рособоронэкспорт" опроверг сообщения СМИ о срыве поставок С-400 Индии

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев опроверг сообщения СМИ о якобы срыве Россией поставок С-400 Индии.

"Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон", - сказал он РИА Новости.

Михеев отметил, что Индия высоко оценила характеристики и возможности этих зенитных ракетных систем.

В прошлом году ряд западных СМИ сообщили, что конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" (С-400) в интересах Нью-Дели. "Рособоронэкспорт" опроверг данную информацию.

В октябре 2018 года "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

В 2019 году глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что договор на поставку будет полностью исполнен в 2025 году. В январе 2021 года в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе на С-400.