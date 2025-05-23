В Тюмени произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Тюмени произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи" на улице Ветеранов труда, сообщил в группе "ЧС Тюмень" очевидец.

ДТП произошло в промзоне, в районе 58-го дома.

В департаменте здравоохранения Тюменской области Накануне.RU подтвердили эту информацию. Пострадавших в ДТП нет.

"Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов, и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП. В данном ДТП пострадавших нет", - сообщили в депздраве региона.