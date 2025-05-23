Залужный призвал не надеяться на "границы 1991 года"

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный призвал не надеяться не только на "границы 1991 года", но и 2022 года. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье", - сказал Залужный.

При этом он продолжает гнуть британскую линию о том, что России нужно нанести стратегическое поражение - "уничтожение ее военно-экономического потенциала". Для этого он предлагает вести против России "высокотехнологичную *****" с минимальным использованием людей. Потому что при нехватке людей Украина на иное не способна. Откуда будут браться "высокие технологии", Залужный не сказал.

Интересно, что и Зеленский давно не говорит о "границах 1991 года", притом что сами границы были номинальными, а фактически их не существовало еще много лет после отделения Украины.