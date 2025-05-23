В вузах начнут устанавливать вышки сотовой связи

На территориях вузов разрешат устанавливать вышки сотовой связи. Изменения в "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" внесет Роспотребнадзор, проект постановления главного санитарного врача размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Обоснования необходимости размещать вышки в вузах нет. В то время как многие ученые считают, что влияние электромагнитного излучения от вышек сотовой связи на человека изучено недостаточно. Поэтому до настоящего времени такое оборудование запрещено устанавливать возле садиков, школ и вузов, что связано с заботой о здоровье молодого поколения. Но в прошлом году Правительство поручило Роспотребназдору отменить это требование для вузов.

Всемирная организация здравоохранения считает, что подтвержденных данных о вреде для здоровья от продолжительного слабого воздействия радиочастотных полей нет. Однако при возможных рисках применяется и другой принцип: доказать не наличие вреда, а его отсутствие. Вопрос до сих пор остается открытым.