При падении обломков БПЛА на жилой дом в Ельце повреждены 20 квартир

При падении обломков беспилотника на дом в Ельце повреждены 20 квартир. Об этом сообщил Липецкой области губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Одна из квартир пострадала больше других, требуется починить крышу и окна.

В своем Telegram-канале Артамонов уточнил, что власти помогут с восстановлением здания.

Ночью губернатор сообщил, что БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Их количество он не уточнил. Обломки упали в промышленной зоне, начался пожар. Пострадали восемь человек.

"В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности", - добавил Артамонов.

Сейчас режим беспилотной опасности в регионе отменен.