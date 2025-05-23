МВД будет принимать обращения онлайн только через "Госуслуги"

Сегодня вступил в силу приказ МВД о том, что обращения онлайн будут возможны только через "Госуслуги". Граждане, не имеющие аккаунта на этом портале, такой возможности лишаются.

Для получения ответа от ведомства нужно обязательно указать электронную почту с российским доменом. Обратиться так можно будет в подразделения центрального аппарата МВД, территориальные органы, образовательные, научные, медицинские организации системы, причем сделать обращение можно будет только через официальный сайт МВД, а также официальные сайты организаций и подразделений, адреса которых размещены на официальном сайте МВД РФ.

В марте Верховный суд РФ опубликовал определение, в котором сделал вывод, что для реализации и соблюдения принципа доступности обращения граждан за предоставлением госуслуг и доступности предоставления этих услуг госорганам следует применять дифференцированный подход и принимать во внимание все обстоятельства, включая добровольность регистрации на портале госуслуг.

Недавно МВД сообщило, что считает целесообразным использование функций "Госуслуг" на сайтах знакомств.