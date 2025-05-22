Великобритания передает Маврикию архипелаг Чагос с американско-британской военной базой

Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане Маврикию. Соответствующее соглашение подписал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает издание Sky News. Напомним, что на архипелаге располагается американо-британская военная база.

"Соглашаясь на эту сделку сейчас и на наших условиях, мы обеспечиваем надежную защиту, в том числе от вредоносного влияния, которая позволит нашей базе функционировать и в следующем столетии", - заявил Стармер, добавив, что в случае отказа от соглашения Маврикия, вероятнее всего, все равно заполучила бы Чагос, но уже через суды.

По его словам, Британия продолжит эксплуатировать военную базу, платя Маврикию в среднем 101 млн фунтов на протяжении следующих 99 лет. Сделка обойдется примерно в 3,4 млрд фунтов стерлингов.

Переговоры о передаче суверенитета ведутся не первый год. Спор об отделении Чагоса от Маврикии для создания на острове Диего-Гарсии американо-британской военной базы, начался еще в 1965 году. По решению Международного суда ООН в 2019 году, Лондон был обязан передать архипелаг Маврикию, однако это так и не было сделано. После этого уже Генассамблея ООН приняла резолюцию, по которой Великобритания была обязана вывести колониальную администрацию" с островов, но и это требование было проигнорировано.

В конечном тоге, в 2024 году стало известно, что соглашение все же будет подписано.