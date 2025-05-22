Путин заявил о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной

Вооруженные силы России уже работают над созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной. Об этом с ходе совещания с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", - отметил глава государства.

Он также затронул темы разминирования территорий Курской, Брянской и Белгородской областей, пострадавшие и подвергающиеся обстрелам. По словам президента, противник чаще всего выбирает мирные, а не военные объекты, среди которых дома обычных гражданских.

"При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп - охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", - добавил Путин.