22 Мая 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: kremlin.ru

Глава Центра боевых искусств Череповца Юрий Филимонов награжден орденом Александра Невского

Высшие государственные награды выдающимся деятелям страны сегодня вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Орден Александра Невского из рук президента получил заслуженный тренер России, директор Центра боевых искусств Череповца Юрий Филимонов.

С присуждением высокой государственной награды Юрия Филимонова поздравил и Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Всех регалий не перечесть. Главное - многолетний созидательный труд на благо Вологодской области и всей нашей Великой России. Воспитание детей и юношей в духе традиционных ценностей и патриотизма, подготовка плеяды чемпионов России, Европы и мира разных поколений, отстаивание интересов России в мировом спортивном сообществе, умение научить побеждать, менять реальность, быть, а не казаться. Люблю, горжусь и вдохновляюсь», — сказал Георгий Филимонов.

Юрий Ильич Филимонов также имеет титулы заслуженного работника физической культуры, заслуженного наставника боевых искусств, является членом исполнительного комитета Федерации кикбоксинга России. В прошлом тренировал сборную команду СССР/России по ушу и был доверенным лицом Президента России на выборах.

«Тренеры-единоборцы вносят существенную лепту в укрепление нашей державы. У нас есть такой лозунг: «Боевые искусства – это путь к победам в нашей жизни». Мы ни на секунду не сомневаемся в нашей главной Победе и делаем все возможное, чтобы приблизить ее. Мы стремимся к этой Победе, а значит мы стремимся к миру, чтобы как во все времена, гордо, с флагом и гимном Российской Федерации на международных соревнованиях всегда всем доказывать, что наши бойцы лучшие не только на поле боя, но и в мирной жизни, на мирных спортивных аренах, рингах и татами мирного времени», — заявил Юрий Филимонов во время торжественной церемонии вручения госнаград.

(2025)|Фото: kremlin.ru

Сегодня Центр боевых искусств города Череповца является одним из сильнейших дворцов спортивных единоборств и боевых искусств в России. Здесь преподают около 30 дисциплин и, помимо спортивной подготовки, уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

(2025)|Фото: kremlin.ru

С момента основания Центр боевых искусств воспитал более 100 победителей Кубков мира, более 70 чемпионов мира и победителей чемпионатов мира, более 60 чемпионов Европы и победителей чемпионатов Европы, более 70 победителей и призёров первенств мира и Европы среди юниоров и кадетов. Кроме того, его выпускниками стали более 100 мастеров спорта, в том числе мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта.

Теги: юрий филимонов, тренер, государственная награда, владимир путин


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