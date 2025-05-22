Выставка, представляющая туристический и культурный потенциал Вологодчины, открыта в МГИМО

Выставку посетили Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений МИД России Анатолий Торкунов.

«Вместе с Анатолием Васильевичем осмотрели выставку, посвященную Вологодчине, которая проводится в стенах университета. Более 20 фотоснимков показывают исторические места, памятники архитектуры, удивительную красоту природы вологодского края. Презентуем вологодские промыслы и ремесла, знакомим с мастерами слова», – сказал Георгий Филимонов.

На выставке в МГИМО представили сразу несколько экспозиций, посвященных Вологодчине. Так, «Вологодская область – Место Силы Русского Мира» показывает виды величавой природы, памятники архитектуры и искусства, картины старинных городов и уникальных памятных мест, в том числе Вологду, Белозерск, Тотьму, Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово, Семенково.

Экспозиция «Порохом пропахнувшие строки» рассказывает о писателях-вологжанах, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Также посетители могут ознакомиться с образами росписи, вышивки и кружевными изделиями. В рамках выставки организовали дегустацию легендарного вологодского мороженого и кирилловского лимонада. Помимо прочего, всем желающим раздавали буклеты и знакомили с туристическим порталом региона.

Ранее сегодня в легендарном МГИМО Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также провел рабочую встречу с ректором Анатолием Торкуновым, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов.