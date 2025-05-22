22 Мая 2025
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Образование Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов встретился со студентами МГИМО и рассказал им о современной Вологодчине

Губернатор Вологодской области провел встречу со студентами Московского государственного института международных отношений МИД России.

«Рассказал об основных направлениях развития Вологодской области и ее туристическом, экономическом, инвестиционном потенциале, о региональных мерах поддержки молодых специалистов. В формате «вопрос-ответ» обсудили актуальные и важные темы. В том числе говорили о привлечении молодежи к выстраиванию международных контактов, об усилении сферы образования, науки, развитии международных отношений, сотрудничества с другими странами, в частности – с Китайской Народной Республикой», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона отметил, что год от года растет число студентов МГИМО родом из Вологодской области: в 2022 году их насчитывалось всего 24 человека, а на сегодняшний день – уже 37. При этом семь из них поступили туда как победители Всероссийской гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники».

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Работа с молодежью является безусловным приоритетом Правительства Вологодской области. Для этих целей по инициативе Губернатора в Москве и Санкт-Петербурге были созданы землячества вологодских студентов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По словам Георгия Филимонова, землячества созданы для того, чтобы поддержать ребят, которые учатся вдали от дома, вовлечь их в жизнь родного региона и сформировать реальный, действующий кадровый резерв для Вологодчины.

Теги: вологодчина, георгий филимонов, студенты мгимо


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