В РПЦ увидели в "крестопаде" на сайте Кремля признаки оскорбления чувств верующих

В РПЦ предложили внести в законодательство запрет на публикацию изображений "объектов религиозного почитания" без символики, если они эту символику имеют, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По словам игумении Ксении, такой законопроект готовится к внесению в Госдуму в ближайшее время.

Такой комментарий представительница РПЦ дала по поводу скандальной пропажи крестов с герба России на сайте Кремля. Игумения Ксения выразила мнение, что это "очень похоже на оскорбление чувств верующих", передает РБК.